«Ключевая потребность»: почему люди не выполняют новогодние обещания и как это изменить

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В новогоднюю ночь люди привыкли загадывать желания и ставить себе новые цели. Но зачастую осуществить задуманное в течение года не получается. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему люди не выполняют обещания, которые дали себе в Новый год.

Почему обещания так сложно выполнять

По словам врача-психиатра, психотерапевта Евгения Фомина, для каждого человека Новый год является олицетворением «новой жизни»:

— Ее принято начинать с новых традиций, целей и попыток изменить себя в лучшую сторону. Поэтому люди дают себе определенные обещания и продумывают список целей, но не всегда осуществляют их.

Психиатр рассказал, что существует топ целей, которые ставят перед собой большинство людей в новогоднюю ночь и не выполняют их, например:

начать заниматься спортом;

бросить курить;

перейти на правильное питание;

похудеть;

выучить новый язык.

— Люди неосознанно пытаются стать лучше, поэтому завышают ожидания, которые касаются Нового года, потому что искренне верят, что у них получится осуществить все, что они запланировали, — пояснил Фомин.

Психиатр отметил, что некоторые люди из года в год ставят одну и ту же цель:

— Сам факт постановки цели просто приносит им чувство эйфории и приятные ощущения внутри, даже если потом не удается ее выполнить. Это заряжает и мотивирует людей начинать год уверенно и с приятными эмоциями внутри.

В конце декабря, по мнению психиатра, люди представляют, что они уже выполнили поставленные задачи и цели:

— Ставить такие цели является попыткой остановить разочарование и обиду на себя самого за то, что это не получалось сделать на протяжении прошедшего года.

Как достигать поставленных целей

Для того чтобы поставленных целей удавалось достигать, специалист порекомендовал:

Не давать себе обещаний, которые изначально кажутся вам невыполнимыми, чтобы не разочаровываться в себе еще больше.

— Если человек несколько лет подряд ставит перед собой одну и ту же цель, но не выполняет ее, стоит сократить требования к себе и начать с малого. Возможно, в этом случае дело пойдет быстрее, — предложил Фомин.

Учитывать ключевую потребность.

— Именно осознание ключевой потребности позволяет осознать необходимость поставленных целей и ускорить их выполнение, — объяснил врач.

Не связывать позитивные привычки с календарем.

— Необходимо создать установку в своей голове, что цели необходимы не для того, чтобы начинать год с большей мотивацией, а для того, чтобы совершенствовать себя, свои навыки и становиться лучше, — заключил психиатр.