Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сотрудники ФСБ пресекли попытку диверсии на железной дороге в Челябинской области

Александр Афонин
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли попытку диверсии на железной дороге в Челябинской области
Фото: depositphotos

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали троих диверсантов, предпринявших попытку вывести из строя тяговую подстанцию на одной из станций Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов в четверг, 5 января.

— Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы, — говорится в сообщении.

В отношении задержанные было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на диверсию». Суд арестовал их на два месяца, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб на Северном Кавказе. По предварительной информации, он приехал на территорию России в рамках трудовой миграции, во время допроса он признался в своих планах.

Челябинская область ФСБ Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте