Сотрудники ФСБ пресекли попытку диверсии на железной дороге в Челябинской области

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали троих диверсантов, предпринявших попытку вывести из строя тяговую подстанцию на одной из станций Южно-Уральской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов в четверг, 5 января.

— Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы, — говорится в сообщении.

В отношении задержанные было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на диверсию». Суд арестовал их на два месяца, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб на Северном Кавказе. По предварительной информации, он приехал на территорию России в рамках трудовой миграции, во время допроса он признался в своих планах.