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Действия России показали, что страна осмелилась противостоять Западу, благодаря чему Москва завладела стратегической инициативой. Об этом в четверг, 5 января, заявил в интервью китайскому изданию Global Times отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.

— НАТО и США больше нельзя назвать хулиганами, которым никто не осмеливается противостоять. Россия осмелилась и подала Западу сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может пойти на многое в ответ на безответственные действия западных стран, — сказал он.

Военный добавил, что решение президента России Владимира Путина провести спецоперацию на Украине потрясло западных политиков. Это было вызвано тем, что никто «не воспринимал Москву всерьез», передает РИА Новости.

Накануне британская газета Express сообщила, что решение Владимира Путина поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон» молниеносно прорвет морскую оборону НАТО. Так, специалисты предполагают, что принятие на вооружение подобных технологий позволяет российскому лидеру не дать западным странам слишком далеко зайти на Украине.