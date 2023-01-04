Express: Решение Путина по «Цирконам» прорвет оборонительные рубежи НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Решение президента России Владимира Путина поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон» молниеносно прорвет морскую оборону НАТО. Об этом в среду, 4 января, сообщает британская газета Express.

Так, директор Института кризисных исследований Марк Алмонд предлагает, что принятие на вооружение подобных технологий позволяет Путину не дать западным странам слишком далеко зайти на Украине.

Недавно Владимир Путин в режиме онлайн принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», который оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон». Глава государства подчеркнул, что подобная технология не имеет аналогов в мире.

До этого Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в церемониях спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III» и поднятия флагов на новых кораблях. Он поздравил всех моряков и кораблестроителей с данным событием, которое является важным этапом для российского флота.

Морская гиперзвуковая ракета «Циркон» была по факту принята на вооружение в конце августа, о чем сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам министра, этот факт является очередным аргументом, что Россия далека от изоляции и отечественный ОПК работает «основательно, надежно и уверенно».