«Вон отсюда!»: пользователи раскритиковали Джанабаеву из-за поддержки Украины Меладзе

Фото: Youtube / Интервью ВОКРУГ ТВ

На одном из последних корпоративов певец Валерий Меладзе признался, что поддерживает Украину в проводимой спецоперации. Его слова вызвали бурную реакцию в обществе, в результате чего многие ополчились на артиста, в том числе и его супругу певицу Альбину Джанабаеву.

Артистка уже долгое время не публикует новые посты в своих социальных сетях. Несмотря на это, многие пользователи начали оставлять гневные комментарии к старым публикациям. В них они требуют отъезда Джанабаевой из России.

— Валите из страны со своим мужем, такие, как вы, здесь не нужны; Какая мерзость! Докатились! В такое время и говорить подобное — позор Меладзе; И вашим, и нашим — и споем, и спляшем; Надеемся, это твое последнее фото, сделанное в России! Вон отсюда, — цитирует комментарии StarHit.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. По его словам Соседова, артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов и радиостанций.