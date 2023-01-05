Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Вон отсюда!»: пользователи раскритиковали Джанабаеву из-за поддержки Украины Меладзе

Александр Афонин
Общество
«Вон отсюда!»: пользователи раскритиковали Джанабаеву из-за поддержки Украины Меладзе
Фото: Youtube / Интервью ВОКРУГ ТВ

На одном из последних корпоративов певец Валерий Меладзе признался, что поддерживает Украину в проводимой спецоперации. Его слова вызвали бурную реакцию в обществе, в результате чего многие ополчились на артиста, в том числе и его супругу певицу Альбину Джанабаеву.

Артистка уже долгое время не публикует новые посты в своих социальных сетях. Несмотря на это, многие пользователи начали оставлять гневные комментарии к старым публикациям. В них они требуют отъезда Джанабаевой из России.

— Валите из страны со своим мужем, такие, как вы, здесь не нужны; Какая мерзость! Докатились! В такое время и говорить подобное — позор Меладзе; И вашим, и нашим — и споем, и спляшем; Надеемся, это твое последнее фото, сделанное в России! Вон отсюда, — цитирует комментарии StarHit.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. По его словам Соседова, артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов и радиостанций.

Знаменитости Валерий Меладзе Альбина Джанабаева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте