«Ему должны объявить бойкот»: Соседов отреагировал на ситуацию с Валерием Меладзе в Дубае

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во время новогоднего выступления в Дубае Валерий Меладзе сказал «Героям слава» в ответ на лозунг «Слава Украине», с которым к нему обратился один из зрителей. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после этих слов артист должен навсегда покинуть Россию.

По словам Соседова, Меладзе заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов и радиостанций.

— Меладзе должен быть объявлен персоной нон грата на всех российских телеканалах, его песни должны быть запрещены для ротации на всех радиостанциях страны. Ему должны объявить бойкот все концертные менеджеры. И сам он должен уехать из России. Желательно навсегда, — считает Соседов.

В свою очередь Валерий Меладзе поспешил оправдаться в социальных сетях за свои слова:

— Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже десять месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, при котором гибнут люди.

Артист заверил, что мечтает о перемирии России и Украины и готов на многое ради этого.

— Я не могу и не хочу никого ненавидеть, не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы, — написал артист в своем посте.

Ранее член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства после его скандального высказывания про Украину и слов в поддержку ВСУ.

Однако музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту Меладзе. Он коротко сказал, что это подстава.

Отметим, что на том же выступлении в Дубае в похожей ситуации оказался и певец Олег Газманов, которого нетрезвые мужчины пытались спровоцировать на громкое заявление. Но музыкант отказался давать им какие-либо комментарии, добавив, что ему нужно отдохнуть.