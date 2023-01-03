Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ему должны объявить бойкот»: Соседов отреагировал на ситуацию с Валерием Меладзе в Дубае

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ему должны объявить бойкот»: Соседов отреагировал на ситуацию с Валерием Меладзе в Дубае
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во время новогоднего выступления в Дубае Валерий Меладзе сказал «Героям слава» в ответ на лозунг «Слава Украине», с которым к нему обратился один из зрителей. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после этих слов артист должен навсегда покинуть Россию.

По словам Соседова, Меладзе заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов и радиостанций.

— Меладзе должен быть объявлен персоной нон грата на всех российских телеканалах, его песни должны быть запрещены для ротации на всех радиостанциях страны. Ему должны объявить бойкот все концертные менеджеры. И сам он должен уехать из России. Желательно навсегда, — считает Соседов.

В свою очередь Валерий Меладзе поспешил оправдаться в социальных сетях за свои слова:

— Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже десять месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, при котором гибнут люди.

Артист заверил, что мечтает о перемирии России и Украины и готов на многое ради этого.

— Я не могу и не хочу никого ненавидеть, не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы, — написал артист в своем посте.

Ранее член Совета Федерации Елена Афанасьева предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства после его скандального высказывания про Украину и слов в поддержку ВСУ.

Однако музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту Меладзе. Он коротко сказал, что это подстава.

Отметим, что на том же выступлении в Дубае в похожей ситуации оказался и певец Олег Газманов, которого нетрезвые мужчины пытались спровоцировать на громкое заявление. Но музыкант отказался давать им какие-либо комментарии, добавив, что ему нужно отдохнуть.

Шоу-бизнес Валерий Меладзе Скандалы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте