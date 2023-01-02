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Сенатор Афанасьева предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства

Евгений Белоусов
Общество
Сенатор Афанасьева предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Российского певца Валерия Меладзе необходимо лишить гражданства РФ после его скандального высказывания про Украину и слов в поддержку ВСУ. Такое мнение высказала в понедельник, 2 января, член Совета Федерации Елена Афанасьева.

— За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации, — написала она в своем Telegram-канале.

Во время новогоднего концерта в Дубае 57-летний Меладзе разговорился с одним из зрителей и высказал поддержку украинской армии. Негромко он произнес на камеру украинский лозунг, вторя своему собеседнику.

После этого на певца обрушились с критикой русскоязычные пользователи. Многие посчитали это трусливым и подлым поступком со стороны Валерия Меладзе.

Примечательно, что на том же выступлении в Дубае в похожей ситуации оказался и российский певец Олег Газманов, которого нетрезвые мужчины пытались спровоцировать на громкое заявление. Однако музыкант не повелся на провокацию и отказался давать им какие-либо комментарии об украинском конфликте.

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