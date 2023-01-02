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«Как мерзко!»: россияне разочаровались в поддержавшем Украину Меладзе

Евгений Белоусов
Общество
«Как мерзко!»: россияне разочаровались в поддержавшем Украину Меладзе
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Российские поклонники певца Валерия Меладзе сильно разочаровались в нем после заявления артиста на недавнем новогоднем выступлении в Дубае. Во время концерта 57-летний Меладзе разговорился с одним из зрителей и высказал поддержку украинской армии.

«Трусливо показал истинное лицо»; «До последнего думали, что вы с нами!»; «Как мерзко!»; «Меладзе больше нет в моем плейлисте!», — возмутились таким резким поступком русскоязычные поклонники певца.

Примечательно, что свою поддержку украинской армии Меладзе высказал зрителю шепотом, однако этого хватило для негодования пользователей из России, передает StarHit.

На том же выступлении в Дубае в похожей ситуации оказался и российский певец Олег Газманов, которого нетрезвые мужчины пытались спровоцировать на громкое заявление. Однако музыкант не повелся на провокацию и отказался давать им какие-либо комментарии об украинском конфликте.

А августе 2022 года продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Меладзе, а также других представителей шоу-бизнеса, которые вернулись в Россию после отъезда на фоне спецоперации на Украине, не нужно прогонять из страны.

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