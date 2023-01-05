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Власти Соединенных Штатов планируют заставить Украину подписать соглашение, которое в конечном счете не будет выполнено, как и Минские соглашения. Такое заявление сделал обозреватель Rebelión Фабрицио Казари в четверг, 5 января.

— Продолжение конфликта легло бы огромным бременем на Вашингтон и Брюссель, без шансов на победу на земле. С другой стороны, обучение, вооружение и финансирование неонацистских групп для продолжения военных действий даже после достижения мирного соглашения обойдется недорого и принесет много пользы, — написал он.

В своем материале журналист предположил, что в связи с текущей ситуации Вашингтон будет продвигать новый план. Он заключается в подписании Киевом договора, условия которого не будут выполняться, передает РИА Новости.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», почему НАТО выгоден длительный конфликт на Украине. По его словам, альянс — «инструмент», с помощью которого США оказывают влияние на Европу.