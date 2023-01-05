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Три автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте

Александр Афонин
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Три автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

На Севастопольском проспект произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом в четврег, 5 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Севастопольском проспекте в районе дома 7 корпус 1 столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Специалисты уточняют детали произошедшего и информацию о пострадавших. Движение транспорта в сторону центра перекрыто. Столичных автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие в районе 104-го дома на Волоколамском шоссе, из-за чего автомобиль опрокинулся на бок. На месте аварии работали оперативные службы Москвы.

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