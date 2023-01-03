Грузовик перевернулся в результате ДТП на Волоколамском шоссе

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Волоколамское шоссе, 104 Карта всех событий

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие в районе 104 дома на Волоколамском шоссе, из-за чего автомобиль опрокинулся на бок. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение по основному ходу шоссе в сторону МКАД осуществляется по одной полосе из трех. Выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего пока выясняются. На месте аварии сейчас работают оперативные службы Москвы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позднее РИА Новости опубликовали видеоролик с места происшествия, на котором виден перевернувшийся грузовик.

Кроме того, на внутренней стороне 84-го километра МКАД автомобиль сбил переходившего дорогу в неположенном месте пешехода.

До этого сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на Живописном мосту в районе проспекта Маршала Жукова.

Еще одна авария произошла утром 3 января. На переезде между станциями Ярославского направления МЖД Ивантеевка и Детская электричка столкнулась с автомобилем такси. В результате погибли три человека.