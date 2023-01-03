ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Живописном мосту

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Москва, Живописный мост Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на Живописном мосту в районе проспекта Маршала Жукова. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области осуществляется по одной полосе из четырех, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы столицы. Позднее движение на участке было восстановлено на трех полосах, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла утром 3 января. На переезде между станциями Ярославского направления МЖД Ивантеевка и Детская электричка столкнулась с автомобилем такси. В результате погибли три человека.

Накануне в поселке Первомайское в ТиНАО произошло ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля. По предварительным данным, при ДТП пострадали два человека.