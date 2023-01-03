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Автомобиль сбил пешехода на 84-м километре МКАД

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на 84-м километре МКАД
Фото: Depositphotos
Москва, МКАД, 84-й километр Карта всех событий

ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на внутренней стороне 84-го километра МКАД. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону развязки с Алтуфьевским шоссе осуществляется по трем полосам из пяти, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пешеход попал под автомобиль, пока переходил дорогу в неположенном месте. Позднее Дептранс сообщил, что движение на участке ДТП было восстановлено.

До этого сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на Живописном мосту в районе проспекта Маршала Жукова.

Еще одна авария произошла утром 3 января. На переезде между станциями Ярославского направления МЖД Ивантеевка и Детская электричка столкнулась с автомобилем такси. В результате погибли три человека.

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