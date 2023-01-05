Генсек ООН расформировал миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

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Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш принял решение расформировать миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке, который произошел в июле прошлого года. Об этом в четверг, 5 января, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

— Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия, — сказал он.

Дюжаррик добавил, что группа будет восстановлена только в том случае, если ООН почувствует, что специалисты могут быть обеспечены соответствующими гарантиями безопасности, передает РИА Новости.

Обстрел тюрьмы в Еленовке произошел в ночь на 29 июля прошлого года. В результате удара Вооруженных сил Украины по СИЗО, в котором находились украинские военные, погибло более 50 человек. Среди них числились военнослужащие, которых обнаружили на территории комбината «Азовсталь».

30 июля ООН выразила готовность направить экспертную группу, чтобы установить обстоятельства обстрела СИЗО в Еленовке. Помимо этого, организация поддержала все инициативы Международного Комитета Красного Креста.