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ООН предложила провести расследование удара по СИЗО в Еленовке

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
ООН предложила провести расследование удара по СИЗО в Еленовке
Фото: twitter/RussiaUN

ООН выразила готовность направить экспертную группу, чтобы установить обстоятельства обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР). Это следует из комментария заместителя официального представителя генерального секретаря организации Фархана Хака.

— В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон, — заявил он.

Хак отметил, что ООН поддерживает все инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК), пишет РИА Новости.

В результате обстрела изолятора в Еленовке утром 29 июля погибли 53 украинских военнопленных. Также в ходе обстрела пострадали 75 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские солдаты умышленно обстреляли следственный изолятор в Еленовке, поскольку радикалы из «Азова» начали давать показания против Украины. При этом в Пентагоне заверили, что ВСУ обстреляли СИЗО в Еленовке непреднамеренно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также обвинил Зеленского и Штаты в ракетном ударе по СИЗО в Еленовке. По его словам, Киев и Вашингтон боятся «нового Нюрнбергского процесса», во время которого пленные бойцы националистического полка «Азов» могли бы рассказать о преступлениях украинских властей и Белого дома против человечества.

Минобороны России также возложило ответственность за удар по СИЗО в Еленовке на Зеленского и США.

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