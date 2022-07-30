Пентагон заявил, что ВСУ не хотели обстреливать СИЗО в Еленовке

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Высокопоставленный представитель Пентагона отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Он допустил, что украинские военные могли обстрелять поселок в ДНР. При этом отметил, что даже в этом случае ВСУ сделали этого непреднамеренно.

— Я вас уверяю, чони не хотели этого делать, — заявил представитель Пентагона.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби не стал комментировать случившееся, сославшись на недостаток разведывательной информации. Похожий ответ дал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, заявив, что они не располагают информацией из первых рук, передает РИА Новости.

29 июля сообщалось, что бывший командир «Азова» Андрей Билецкий объявил охоту на виновных в ударе по СИЗО в Еленовке. По его словам, обстрел СИЗО являлся запланированным актом и нарушением обычаев и законов войны.

В результате обстрела изолятора в Еленовке утром 29 июля погибли 53 украинских военнопленных. Также уточняется, что в ходе обстрела пострадали 75 человек.