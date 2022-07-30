«Убирают свидетелей»: Володин обвинил Зеленского и Вашингтон в ударе по СИЗО в Еленовке

Фото: Пресс-служба Госдумы

К ракетному удару по СИЗО в населенном пункте Еленовка причастны президент Украины Владимир Зеленский и власти Соединенных Штатов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 30 июля.

По его словам, и Киев, и Вашингтон боятся «нового Нюрнбергского процесса», во время которого пленные бойцы националистического полка «Азов» могли бы рассказать о преступлениях украинских властей и Белого дома против человечества.

— Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались. Публичные признания своих зверств националистами батальона «Азов» неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО, — написал Володин в своем Telegram-канале.

В результате обстрела изолятора в Еленовке утром 29 июля погибли 53 украинских военнопленных. Также уточняется, что в ходе обстрела пострадали 75 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские солдаты умышленно обстреляли следственный изолятор в Еленовке, поскольку радикалы из «Азова» начали давать показания против Украины. При этом в Пентагоне заверили, что ВСУ обстреляли СИЗО в Еленовке непреднамеренно.