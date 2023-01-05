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Стали известны детали ДТП на Севастопольском проспекте

Александр Афонин
Происшествия
Стали известны детали ДТП на Севастопольском проспекте
Фото: Вечерняя Москва
Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Авария с участием трех автомобилей на Севастопольском проспекте произошла в результате выезда автомобиля «Порш» на встречную полосу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в четверг, 5 января.

— 5 января около 20 часов 30 минут на Севастопольском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель автомобиля «Порш» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершив столкновение с автомобилем «Шкода», а затем «Фольксваген», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали четыре человека. Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль установление обстоятельств ДТП.

Авария, о которой идет речь, произошла вечером 5 января в районе дома 7 корпус 1 по Севастопольскому проспекту. Движение транспорта в сторону центра было перекрыто.

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