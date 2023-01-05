Пять трамваев задерживаются на Новощукинской улице из-за повреждения контактной сети

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

В результате повреждения контактной сети в районе остановки «Детская поликлиника» на Новощукинской улице задерживаются трамваи маршрутов №10, 15, 28, 30 и 31. Об этом в четврег, 5 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Новощукинской улице (в районе остановки «Детская поликлиника») из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи № 10, 15, 28, 30 и 31, — говорится в сообщении.

В связи с произошедшими ограничениями маршруты движения трамваев были временно изменены. Московских пассажиров призвали сохранять внимательность, а также следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что в наступившем 2023 году в Москву поступит новая партия трамваев последнего поколения в количестве 50 штук. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, благодаря этому трамвайный парк обновится на 100 процентов.