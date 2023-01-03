Новая партия современных трамваев российского производства поступит в Москву

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В наступившем году в столицу поступит новая партия трамваев последнего поколения в количестве 50 штук. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В 2023 году в столицу поступит еще 50 новых трамваев, и обновление трамвайного парка будет завершено на 100 процентов. Растет и комфорт поездок — все новые вагоны низкопольные, оснащены кондиционерами и другими пассажирскими сервисами, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новая партия трамваев даст возможность завершить обновление столичного трамвайного парка, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об изменении стоимости проезда в московском транспорте. Так, одна поездка в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по проездному типа «Тройка» выросла в цене до 50 рублей. Также цена разовой поездки по билету «Единый» теперь составляет 62 рубля.

Помимо этого, за прошлый год в столице обустроили свыше 50 приподнятых платформ на трамвайных остановках. Ликсутов уточнил, что на всей трамвайной сети столицы их уже более 370.