Свыше 50 приподнятых платформ на трамвайных остановках обустроили в Москве за 2022 год

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За текущий год в столице обустроили свыше 50 приподнятых платформ на трамвайных остановках. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Инфраструктура московского трамвая становится удобнее для каждого пассажира — такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Для этого совместно с департаментом капитального ремонта за 2022 год мы обустроили более 50 приподнятых платформ на остановках трамвая в разных районах Москвы, — отметил он.

Заммэра уточнил, что на всей трамвайной сети столицы их уже более 370. По его словам, платформы дают возможность повысить надежность поездок. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что приподнятые платформы безопасны и удобны для всех пассажиров, включая маломобильных.

Также стало известно, что Москва завершила приемку 33 новых электробусов российского производства. По словам Ликсутова, они выйдут на маршруты в ближайшее время.

Помимо этого, специалисты украсили 13 поездов метро, 300 автобусов и электробусов, а также свыше 30 трамваев в преддверии Нового года. Самый яркий состав «Москва-2020» смогут встретить пассажиры Кольцевой линии.