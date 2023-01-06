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Международная федерация хоккея рассчитывает провести молодежный ЧМ в России

Егор Провоторов
Спорт
Международная федерация хоккея рассчитывает провести молодежный ЧМ в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Международная федерация хоккея (IIHF) на следующем конгрессе намерена рассмотреть возможность проведения одного из ближайших молодежных чемпионатов мира в Новосибирске. Об этом в четверг, 5 января, заявил президент организации Люк Тардиф.

Сейчас в Канаде идет финальная часть молодежного мирового первенства по хоккею. Турнир должен был пройти в Омске и Новосибирске, однако из политических соображений был перенесен в другую страну. При этом российская сборная вообще не участвует в состязаниях.

По словам Тардифа, проведение первенства в России в намеченные сроки было невозможно из соображений безопасности. Однако теперь IIHF готов рассмотреть возможность проведения чемпионата в России.

На днях в Новосибирске была введена в эксплуатацию арена, которая строилась специально под молодежный турнир. Лед должен стать домашним для новосибирской «Сибири», пишет «Российская газета».

В начале ноября пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что кубок мира по хоккею было решено не проводить в феврале 2024 года, турнир может состояться в 2025 году.

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