Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

НХЛ сообщила, что Кубок мира по хоккею не состоится в 2024 году

Юлия Курганова
Спорт
НХЛ сообщила, что Кубок мира по хоккею не состоится в 2024 году
Фото: depositphotos

Кубок мира по хоккею было решено не проводить в феврале 2024 года, турнир может состояться в 2025 году. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— В течение последнего года НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) работали над планами проведения следующего Кубка мира, главного международного хоккейного турнира между лучшими командами, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира, надеясь на февраль 2025 года, — сказано в сообщении.

Последний Кубок мира проводили в 2016 году, все игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях участвовали сборные Канады, России, Соединенных Штатов, Чехии, Швеции и Финляндии. Также были сформированы сборная молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и сборная Европы. Выиграла турнир канадская сборная, российские хоккеисты дошли до полуфинала. Ранее соревнования проводились в 1996 и 2004 годах.

В конце мая Международная федерация хоккея лишила права принимать участие в чемпионате мира 2023 года сборные России и Белоруссии. Проведение турнира было утверждено в Финляндии и Латвии.

До этого Россию лишили возможности выступить на чемпионате мира по хоккею в 2022 году. Также Совет международной федерации хоккея лишил РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Хоккей Соревнования НХЛ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте