НХЛ сообщила, что Кубок мира по хоккею не состоится в 2024 году

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Кубок мира по хоккею было решено не проводить в феврале 2024 года, турнир может состояться в 2025 году. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— В течение последнего года НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) работали над планами проведения следующего Кубка мира, главного международного хоккейного турнира между лучшими командами, в феврале 2024 года. К сожалению, в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в это время. Мы продолжаем планировать следующий Кубок мира, надеясь на февраль 2025 года, — сказано в сообщении.

Последний Кубок мира проводили в 2016 году, все игры турнира проходили в канадском Торонто. В соревнованиях участвовали сборные Канады, России, Соединенных Штатов, Чехии, Швеции и Финляндии. Также были сформированы сборная молодых звезд Северной Америки (игроки не старше 23 лет) и сборная Европы. Выиграла турнир канадская сборная, российские хоккеисты дошли до полуфинала. Ранее соревнования проводились в 1996 и 2004 годах.

В конце мая Международная федерация хоккея лишила права принимать участие в чемпионате мира 2023 года сборные России и Белоруссии. Проведение турнира было утверждено в Финляндии и Латвии.

До этого Россию лишили возможности выступить на чемпионате мира по хоккею в 2022 году. Также Совет международной федерации хоккея лишил РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году.