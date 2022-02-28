Международная федерация хоккея отстранила сборную России от ЧМ-2022

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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от Чемпионата мира в 2022 году. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что также от участия в международных матчах на неопределенный срок отстранена сборная Белоруссии.

—Не исключается возможность для дальнейших действий, влияющих на будущие соревнования или другую деятельность организации, —добавили в организации.

Кроме этого, Совет международной федерации хоккея лишил Российскую Федерацию права на проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее стало известно, что международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях.

До этого, 26 февраля, сообщалось, что сборная Польши по футболу отказалась проводить стыковой матч чемпионата мира против российской команды.

Кроме того, сообщалось, что российский этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» в Сочи отменен в связи с событиями на Украине. «Формула-1», Международная автомобильная федерация и команды обсудили 24 февраля позицию и пришли к выводу, что проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно.