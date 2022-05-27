Сборную России отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею

Фото: twitter.com/russiahockey

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила права принимать участие в чемпионате мира 2023 года сборные России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщается на сайте организации.

Также IIHF утвердила проведение турнира в Финляндии и Латвии, пишет РИА Новости.

Изначально предполагалось, что чемпионат мира пройдет в Санкт-Петербурге, однако конгресс организации 26 апреля отозвал у РФ право на проведение соревнований из-за ситуации на Украине. В организации уточнили, что в своем решении ее члены руководствовались соображениями «безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков».

До этого IIHF приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году. Кроме этого, Совет международной федерации хоккея лишил Российскую Федерацию права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления». Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.