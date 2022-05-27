Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Сборную России отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею

Анастасия Колоскова
Спорт
Сборную России отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею
Фото: twitter.com/russiahockey

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила права принимать участие в чемпионате мира 2023 года сборные России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщается на сайте организации.

Также IIHF утвердила проведение турнира в Финляндии и Латвии, пишет РИА Новости.

Изначально предполагалось, что чемпионат мира пройдет в Санкт-Петербурге, однако конгресс организации 26 апреля отозвал у РФ право на проведение соревнований из-за ситуации на Украине. В организации уточнили, что в своем решении ее члены руководствовались соображениями «безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков».

До этого IIHF приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году. Кроме этого, Совет международной федерации хоккея лишил Российскую Федерацию права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления». Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.

Спорт Хоккей Чемпионаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте