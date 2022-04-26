Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года

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Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации во вторник, 26 апреля.

— Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков, — говорится в сообщении.

Новое место проведения турнира выберут на конгрессе IIHF во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая, передает ТАСС.

До этого IIHF приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году. Кроме этого, Совет международной федерации хоккея лишил Российскую Федерацию права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году.

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях. Решение будет действительно «до дальнейшего уведомления». Данные меры были приняты бюро совета ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА. При этом УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.