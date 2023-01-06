Бывший премьер Дагестана Абдулаев погиб в результате ДТП в Махачкале

Фото: shutterstock

Бывший премьер-министр Республики Дагестан Магомед Абдулаев погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Махачкале. Об этом в среду, 5 января, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Известно, что трагический инцидент произошел на улице Магомеда Гаджиева вечером в среду. Абдулаева сбил автомобиль в момент, когда он переходил дорогу вне пешеходного перехода. Бывший премьер был госпитализирован, однако он скончался от полученных в результате происшествия травм.

По информации ведомства, за рулем «ВАЗ-21214», сбившего экс-премьера, находился 55-летний житель Кизилюрта. По факту инцидента собран материал для принятия процессуального решения, уточнили в Telegram-канале регионального МВД.

В минувший вторник, 3 января, ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на внутренней стороне 84-го километра МКАД. Уточняется, что пешеход попал под автомобиль, когда переходил дорогу в неположенном месте. Позднее столичный дептранс сообщил, что движение на участке ДТП было восстановлено.