Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса

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Американский законодатель Мэтт Гетц, представляющий республиканцев от штата Флорида, выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса.

Парламентарий выдвинул экс-главу Белого дома на этот пост, поскольку при Трампе по его мнению были достигнуты успехи во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов.

Гетц в ходе предыдущих раундов голосования на выборах спикера уже заявлял, что поддерживает своего однопартийца. По правилам, конгрессмены формально имеют право выдвинуть кандидатами на должность не только других американских законодателей, но и иных лиц.

По итогам прошедших в ноябре выборов в американский конгресс республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента. Ожидалось, что во вторник, 3 января, ее спикером станет лидер партии в Палате представителей Кевин Маккарти.

Однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он по итогам десяти туров так и не смог набрать необходимые для избрания 218 голосов. Должность спикера нижней палаты парламента является третьим по значимости в американской государственной иерархии.

До назначения спикера работа Палаты представителей остается, по сути, парализованной, поскольку законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности, пишет ТАСС.

Впервые за сто лет конгрессмены не смогли избрать спикера палаты представителей с первой попытки. «Вечерняя Москва» разобралась, что это означает и что было после самых долгих в истории США выборов спикера Конгресса.