Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса
Американский законодатель Мэтт Гетц, представляющий республиканцев от штата Флорида, выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса.
Парламентарий выдвинул экс-главу Белого дома на этот пост, поскольку при Трампе по его мнению были достигнуты успехи во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов.
Гетц в ходе предыдущих раундов голосования на выборах спикера уже заявлял, что поддерживает своего однопартийца. По правилам, конгрессмены формально имеют право выдвинуть кандидатами на должность не только других американских законодателей, но и иных лиц.
По итогам прошедших в ноябре выборов в американский конгресс республиканцы получили контроль над нижней палатой парламента. Ожидалось, что во вторник, 3 января, ее спикером станет лидер партии в Палате представителей Кевин Маккарти.
Однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он по итогам десяти туров так и не смог набрать необходимые для избрания 218 голосов. Должность спикера нижней палаты парламента является третьим по значимости в американской государственной иерархии.
До назначения спикера работа Палаты представителей остается, по сути, парализованной, поскольку законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности, пишет ТАСС.
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