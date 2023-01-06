Прошлый год в России стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений

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Среднегодовая температура в России в ушедшем году оказалась на второй строчке в списке наиболее высоких показателей за всю историю метеорологических наблюдений. Она составила 1 градус ниже нуля, сообщил в пятницу, 6 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплее, по словам специалиста, был лишь 2020 год, который был «совершенно уникальным», поскольку тогда средняя температура по всей стране оказалась со знаком «плюс».

— Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно. 2022 год тоже выдался аномально теплым, но средняя температура составила минус 1 градус, — подчеркнул Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам научрука Гидрометцентра РФ, наиболее значительные годовые аномалии в прошлом году были зафиксированы на севере европейской территории страны, в Сибири, Якутии, а также на севере Урала.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что похолодание придет в столичный регион в ближайшие дни из-за очередного циклона, который сформировался в Северной Атлантике. Он принесет в столицу морозы до 30 градусов ниже нуля.