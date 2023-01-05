Синоптик Ильин назвал причину аномальных морозов в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Похолодание придет в столичный регион в ближайшие дни из-за очередного циклона, который сформировался в Северной Атлантике. Он принесет в столицу морозы до 30 градусов ниже нуля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, пока в европейской части страны была достаточно теплая погода, на полярных морях и в заполярной Северной Сибири формировался мощный очах холодов.

В ближайшее время, уточнил специалист, циклоны будут проходить по европейской части России с более низкой траекторией — чуть южнее Подмосковья. Кроме того, с севера придет и гребень антициклона. В первую очередь холод придет в Республику Коми, а также в Костромскую и Ярославскую области. Затем на очереди будет столичный регион.

Ильин подытожил, что уже 6 января температурные показатели могут достигнуть минус 20 градусов в ночное время.

Морозы до 47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие несколько дней. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке при этом температура будет достигать минус 53 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.