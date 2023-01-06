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Поплавская возмутилась светской жизнью шоумена Гудкова

Егор Провоторов
Общество
Поплавская возмутилась светской жизнью шоумена Гудкова
Фото: Youtube / Шастун

Возвращение известного шоумена Александра Гудкова в Россию и его появление на всевозможных новогодних вечерниках вызвало возмущение у актрисы Яны Поплавской.

Председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков осенью прошлого года пожаловался в прокуратуру на действия телеведущего. Ему грозило наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Тогда Поплавская также гневно высказалась о поведении юмориста. Однако артист вернулся на родину и продолжил жить привычной ему светской жизнью, чем вызвал раздражение у 55-летней актрисы.

Артистка заметила, что в России «можно делать что угодно», не опасаясь ответственности. В том числе можно «унизить всю нацию», называя русских «узкими», уточнила Поплавская, вспомнив одну из пародий Гудкова. По словам актрисы, в России могут простить и это, поскольку РФ является страной «свобод и равных возможностей», пишет портал StarHit.

Гудков покинул Россию с началом частичной мобилизации в стране в конце сентября. Однако вскоре он вернулся на родину и сделал это без шумных анонсов и публикаций в соцсетях.

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