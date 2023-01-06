Принц Гарри признался в употреблении наркотиков

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Британский принц Гарри рассказал о своем опыте употребления наркотиков. В своих мемуарах Spare член королевской семьи Великобритании пояснил, что последний такой случай был, когда ему было 17 лет.

Герцог Сассекский признался в употреблении кокаина. По его словам, после приема наркотического вещества ему не стало весело и он не почувствовал себя счастливым, как предполагал.

Новые мемуары принца Гарри содержат в себе много новых открытий и неприятных моментов для британской королевской семьи. Так, к примеру, герцог рассказал, что подвергался физическому насилию со стороны старшего брата Уильяма, который является наследником престола.

Последний такой случай произошел в Лондоне в 2019 году. Причиной ссоры стала жена Гарри актриса Меган Маркл. Тогда Уильям назвал ее «грубой и резкой». Между братьями разгорелся конфликт. Старший напал на младшего после того, как герцог Сассекский обвинил брата в отсутствии поддержки, пишет ФАН.

До этого принц Гарри признался, что хотел бы полноценно вернуться в королевскую семью. Однако герцог подчеркнул, что она должна быть именно семьей, а не институцией.