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«Хочу вернуть себе отца»: принц Гарри признался, что хотел бы вернуться в семью

Евгений Белоусов
В мире
«Хочу вернуть себе отца»: принц Гарри признался, что хотел бы вернуться в семью
Фото: twitter/KensingtonRoyal

Британский принц Гарри признался, что хотел бы вернуться в семью. Однако он подчеркнул, что она должна быть именно семьей, а не институцией. Об этом принц рассказал в интервью телеканалу ITV.

— Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата, — заявил он.

По словам принца, он все еще находится в очень натянутых отношениях со своими венценосными родственниками: королем Великобритании Карлом III и наследным принцем Уильямом. Гарри подчеркнул, что считает такой подход к семейным отношениям неправильным.

12 декабря прошлого года в Сети вышел второй трейлер документального фильма о самой скандальной парочке в королевской семье Великобритании — «Гарри и Меган». «Вечерняя Москва» собрала самые резонансные заявления супругов Сассекских.

Так, в ленте пара рассказала и о семье Меган Маркл, с которой у нее напряженные отношения. Ее сводный брат Томас тут же заявил, что все сказанное сестрой является абсолютной ложью. Более того, он собирается предъявить миру свою правду.

Королевская семья Принц Чарльз (Карл III) Принц Гарри Великобритания
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