«Хочу вернуть себе отца»: принц Гарри признался, что хотел бы вернуться в семью

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Британский принц Гарри признался, что хотел бы вернуться в семью. Однако он подчеркнул, что она должна быть именно семьей, а не институцией. Об этом принц рассказал в интервью телеканалу ITV.

— Я хочу вернуть себе отца, я хочу вернуть себе брата, — заявил он.

По словам принца, он все еще находится в очень натянутых отношениях со своими венценосными родственниками: королем Великобритании Карлом III и наследным принцем Уильямом. Гарри подчеркнул, что считает такой подход к семейным отношениям неправильным.

12 декабря прошлого года в Сети вышел второй трейлер документального фильма о самой скандальной парочке в королевской семье Великобритании — «Гарри и Меган». «Вечерняя Москва» собрала самые резонансные заявления супругов Сассекских.

Так, в ленте пара рассказала и о семье Меган Маркл, с которой у нее напряженные отношения. Ее сводный брат Томас тут же заявил, что все сказанное сестрой является абсолютной ложью. Более того, он собирается предъявить миру свою правду.