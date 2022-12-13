Попалась, которая завралась: сенсационный фильм разоблачил принца Гарри и его жену

Фото: flickr/number10gov

12 декабря в сети вышел второй трейлер документального фильма о самой скандальной парочке в королевской семье Великобритании — «Гарри и Меган». «Вечерняя Москва» собрала самые резонансные заявления супругов Сассекских.

Ранее британской публике показали три первые серии телешоу. В анонсе супруги обещали выложить всю правду о себе, своей любви и взаимоотношениях с королевской фамилией, раскрыть причины, по которым им пришлось покинуть дом и кров в Великобритании и переехать в США. Однако вместо доброго разговора «по душам» у Меган и Гарри получились очередные потоки помоев на головы монарших родственников и даже простых соотечественников. Жители Туманного Альбиона сначала опешили, а потом подвергли жалобы семейки Сассекских суровой критике.

Не так восприняли

Первым делом бывшие члены королевской семьи пожаловались, что старшие Виндзоры поначалу не восприняли невесту принца Гарри всерьез, потому что она «американская актриса». Общественные предрассудки «затуманили суждение» родне, и Меган, очевидно, обиделась.

Запретили рассказывать историю любви

И это было только началом ее мытарств. Герцогиня Сассекская под аккомпанемент поддакиваний мужа призналась, как лицемерные Виндзоры запретили влюбленным рассказывать журналистам историю своей любви. Даже интервью после помолвки заставили репетировать! Однажды папарацци опубликовали снимки каких-то трущоб и сообщили, что именно там жила Меган до встречи с Гарри, девушка продолжала мужественно молчать изуважения к короне Великобритании. Как только она вынесла такие адские муки?

Преследование журналистами

Когда Маркл приходилось сталкиваться с назойливыми журналистами, это тоже причиняло ей невыносимые страдания. Очевидно, Меган лукавит: на снимках, сделанных врасплох, у нее всегда довольное, улыбающееся выражение лица.

О принцессе Диане

Принц Гарри рассказал, что почти не помнит свою мать, принцессу Диану, погибшую, когда ему было всего 12 лет. Всю жизнь он «внутренне блокировал» воспоминания о ней, о чем теперь жалеет. Об отце и брате он высказался гораздо менее тепло и даже намекнул, что Уильям и Кейт Миддлтон женаты вовсе не по любви.

Подготовка к встрече с Гарри

Меган призналась, что тщательно готовилась к первой встрече с будущим мужем: подробно изучила личность Гарри, а также личность, вкусы и стиль королевской невестки Кейт Миддлтон. Хотя прежде утверждала, что знакомилась с Гарри вслепую, ничего не зная о нем.

Африка под запретом

Дальше снова досталось королевской родне: она запретила Гарри делать предложение руки и сердца в «милой Африке», настояв на Великобритании. Гарри очень любит жаркий континент, у него там «вторая семья» друзей, но отец увлечение сына не приветствует. Поклонники королевской семьи предположили: запрета объявлять помолвку в Африке не могло быть, ведь брат Гарри, Уильям, сделал предложение Кейт именно там, и никакой папа Чарльз ему не возражал.

Дресс-код

Затем Меган Маркл сообщила, будто от нее требовали, чтобы она одевалась «тускло» на вели-косветских мероприятиях. Однако все помнят, в каких ярких — голубых, желтых, малиновых — нарядах она щеголяла на публике в составе королевской семьи.

Обвинение в расизме

В целом парочка обвинила и монаршую родню, и всех британцев в расизме. Сассекских даже не смутил тот факт, что нынешний премьер-министр страны Риши Сунак — индус.

Реверанс для королевы

Рассказывая в интервью о первой встрече с Елизаветой II, Меган Маркл делает преувеличенный реверанс, как бы нарочито издеваясь над королевской традицией. Гарри при этом сидел с каменным лицом: очевидно, принц не оценил этот дерзкий выпад своей супруги.

ФАКТ

Королевская семья Великобритании выпустила первую рождественскую открытку с королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой Паркер-Боулз. Фото было сделано в сентябре 2022 года. Открытку украшает надпись: «Желаем вам счастливого Рождества и Нового года»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Журавлев, политолог:

— Думаю, что репутацию монархии выходки Меган только укрепят: в противостоянии герцогине-выскочке страна сплотилась вокруг монархии, чего уже не было много лет. Как получилось, что такой персонаж вообще смог появиться? Во-первых, монархия большой частью современного общества воспринимается как пережиток. Во-вторых, британская монархия уже и сама «подсела» на скандалы. Ведь если публику перестать радовать шокирующими событиями, все увидят, что «король голый».