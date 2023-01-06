Музей Победы предложил посетителям бесплатный трансфер от метро на время морозов

Фото: пресс-служба Музея Победы

Аномальные холода в Москве не должны помешать всем желающим посетить Музей Победы. В связи с этим учреждение организовало для своих гостей бесплатный трансфер от метро. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Брендированные автобусы будут курсировать от станции «Парк Победы» с 11:00 до 21:00 с интервалами в 15 минут.

В настоящее время музей предлагает москвичам познакомиться с Залом исторической правды и залом «Лица Победы», а также посетить выставки «Художник эпохи», «Новый год сквозь века» и «Война: день за днем».

До конца новогодних каникул главное здание музея открыто для гостей с 09:30 до 22:00.

Причиной резкого похолодания, которое ожидается в столичном регионе в ближайшие дни, является поступление в регион очередного циклона, сформировавшегося в Северной Атлантике. Именно он принесет в мегаполис морозы до минус 30 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, пока в европейской части России в новогодние праздники была относительно теплая погода, на полярных морях (Карское, Восточно-Сибирское и море Лаптевых), а также в заполярной Северной Сибири формировался очень мощный очаг холода с температурными показателями минус 35–40 градусов.