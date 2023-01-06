Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума из-за морозов

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Температуру в столичной системе отопления подняли до максимума из-за резко наступивших морозов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, с 6 по 10 января в столичный регион может прийти аномально холодная погода. Температура воздуха опустится на 9-17 градусов ниже нормы.

— В связи с этим, согласно регламентам, в среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления, — уточнил заммэра.

Он добавил, что изменение параметров работы теплоснабжения является сложной процедурой, которая проводится автоматически под контролем диспетчеров. Они, в свою очередь, ориентируются на показатели датчиков температуры.

Регулирование тепла в городе происходит на счет изменения температуры теплоносителя и корректировки его объема.

Причиной резкого похолодания, которое ожидается в столичном регионе в ближайшие дни, является поступление в регион очередного циклона, сформировавшегося в Северной Атлантике. Именно он принесет в мегаполис морозы до минус 30 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, пока в европейской части России в новогодние праздники была относительно теплая погода, на полярных морях (Карское, Восточно-Сибирское и море Лаптевых), а также в заполярной Северной Сибири формировался очень мощный очаг холода с температурными показателями минус 35–40 градусов.