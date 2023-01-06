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Стало известно о почти полной заморозке отношений России и США в 2022 году

Полина Долганова
В мире
Стало известно о почти полной заморозке отношений России и США в 2022 году
Фото: shutterstock

Отношения России и США в 2022 году оказались практически заморожены, однако между Москвой и Вашингтоном все еще сохранились некоторые каналы коммуникации. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В материале говорится, что контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена были прекращены после начала специальной операции и признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Итогом этих событий стало то, что теперь стороны коммуницируют на уровне представителей специальных служб и военных ведомств, которые занимаются решением двусторонних проблем.

Однако, как уточняется, в дипломатическом треке некая коммуникация все же происходила. Так, в 2022 году Кремль и Белый дом провели два обмена заключенными, что «стало событием», отмечает «Коммерсантъ».

Недавно россиянина Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения. Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ, а в США по мотивам его жизни даже сняли фильм.

Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

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