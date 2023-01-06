Овчинский: Столичная компания на треть увеличила поставки лопат для уборки снега 

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Столичная компания «ГАММА-ПЛАСТ» занимается производством полимерных композиционных материалов. В декабре 2022 года предприятие на треть увеличило отгрузку снеговых лопат по сравнению с зимним периодом 2021 года. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава ведомства отметил, что за 10 месяцев 2022 года столичные производители изделий из пластмасс увеличили производство продукции на 37,8 процента по сравнению с показателями 2021 года. Такой рост обусловлен, в том числе за счет высокого спроса со стороны потребителей.

— За декабрь 2022 года одна из московских компаний отгрузила заказчикам около 200 тысяч единиц лопат для уборки снега – это на треть больше, чем за весь зимний сезон предыдущего года. При изготовлении зимнего инвентаря предприятие использует только отечественные материалы, из них 90 процентов – сырье собственного производства. В ближайшем будущем компания планирует запустить производство скребков для уборки снега, — добавил Владислав Овчинский.

Предприятие одно из первых в стране в 2010 году начало производство лопат из поликарбоната для уборки снега. Тогда в ассортименте компании была представлена одна модель, сегодня их уже восемь.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

— Сейчас мы активно расширяем рынок сбыта. Помимо традиционных каналов через региональных дилеров и федеральные оптовые компании, существенно выросла доля продаж на площадках крупнейших интернет-магазинов: ВсеИнструменты.ру, СберМегаМаркет, Озон и других. В настоящее время начались поставки на территорию Беларуси и Казахстана, а также ведутся переговоры с крупнейшими строительными гипермаркетами для появления товаров на полках офлайн-магазинов уже в будущем сезоне, — отметил генеральный директор компании Валерий Цибизов.