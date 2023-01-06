Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Овчинский: Столичная компания на треть увеличила поставки лопат для уборки снега 

Полина Французова
Город
Овчинский: Столичная компания на треть увеличила поставки лопат для уборки снега 
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Столичная компания «ГАММА-ПЛАСТ» занимается производством полимерных композиционных материалов. В декабре 2022 года предприятие на треть увеличило отгрузку снеговых лопат по сравнению с зимним периодом 2021 года. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава ведомства отметил, что за 10 месяцев 2022 года столичные производители изделий из пластмасс увеличили производство продукции на 37,8 процента по сравнению с показателями 2021 года. Такой рост обусловлен, в том числе за счет высокого спроса со стороны потребителей.

— За декабрь 2022 года одна из московских компаний отгрузила заказчикам около 200 тысяч единиц лопат для уборки снега – это на треть больше, чем за весь зимний сезон предыдущего года. При изготовлении зимнего инвентаря предприятие использует только отечественные материалы, из них 90 процентов – сырье собственного производства. В ближайшем будущем компания планирует запустить производство скребков для уборки снега, — добавил Владислав Овчинский.

Предприятие одно из первых в стране в 2010 году начало производство лопат из поликарбоната для уборки снега. Тогда в ассортименте компании была представлена одна модель, сегодня их уже восемь.

Овчинский: Столичная компания на треть увеличила поставки лопат для уборки снега  Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

— Сейчас мы активно расширяем рынок сбыта. Помимо традиционных каналов через региональных дилеров и федеральные оптовые компании, существенно выросла доля продаж на площадках крупнейших интернет-магазинов: ВсеИнструменты.ру, СберМегаМаркет, Озон и других. В настоящее время начались поставки на территорию Беларуси и Казахстана, а также ведутся переговоры с крупнейшими строительными гипермаркетами для появления товаров на полках офлайн-магазинов уже в будущем сезоне, — отметил генеральный директор компании Валерий Цибизов.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Собянин
Сергей Собянин

Дорогие москвичи!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Закидаем кинжалами

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте