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Ефимов: Более 20 объектов образования пользуются льготной ставкой аренды в Москве

Александр Афонин
Город
Ефимов: Более 20 объектов образования пользуются льготной ставкой аренды в Москве
Фото: Пресс-служба

С начала реализации льготной ставки аренды по программе к ней присоединились 24 объекта образования, благодаря чему они экономят более 470 миллионов рублей ежегодно. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Программа «Один рубль за квадратный метр в год» для образовательных учреждений действует в Москве с 2013 года. За это время на льготную ставку аренды переведены 24 объекта образования. Общая их экономия от участия в программе составляет 474 миллиона рублей ежегодно, — сказал он.

Получить право на данную льготную ставку можно по результатам торгов. С победителем заключается договор аренды сроком на 49 лет. В течение полугода с момента подписания документа инвестору следует оснастить помещения необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности.

После этого Департамент образования и науки города Москвы проводит проверку соблюдения условий контракта. По ее результатам арендатор может обратиться за переводом на программу «Один рубль за квадратный метр в год».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что всего в рамках льготной программы было заключено 28 договоров аренды. Еще четыре предпринимателя на данный момент выполняют необходимые условия.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в столичный Центр поддержки промышленности обратились 286 предприятий с момента его запуска в апреле 2022 года. Его специалисты помогают предпринимателям в решении различных задач.

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