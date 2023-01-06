Заммэра Москвы Сергунина рассказала о результатах молодежной программы «Бизнес-уик-энд»

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Благодаря участию в молодежном проекте «Бизнес-уик-энд» девять тысяч столичных начинающих предпринимателей, школьников и студентов смогли открыть свое дело. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Занятия помогают определиться, в какой сфере вести бизнес и какие компетенции для этого понадобятся. За четыре года программа привлекла больше 180 тысяч молодых москвичей. Девять тысяч из них уже стали предпринимателями или самозанятыми — открыли свое дело и развивают его, — сказала она.

К столичному проекту могут присоединиться москвичи в возрасте от 14 до 35 лет. В 2022 году участникам предстояло пройти командную игру, которая включала в себя задания с элементами нетворкинга. В реализации идей горожанам помогали основатели и руководители успешных проектов.

1/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В 2023 году участники смогут принять участие в «Бизнес-уик-энд-марафоне». Проект представляет собой своеобразный преакселератор, которые продлится четыре недели. Его участники займутся поиском команды и партнеров, проработкой плана развития проекта, а также будут разбирать домашние задания.

Накануне Наталья Сергунина сообщила, что первая в 2023 году познавательная акция «Московская музейная неделя» пройдет в столице с 9 по 15 января. Выставочные площадки — участники программы будут бесплатно принимать посетителей в определенные дни.