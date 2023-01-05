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Сергунина анонсировала первую в новом году Московскую музейную неделю

Евгений Белоусов
Город
Сергунина анонсировала первую в новом году Московскую музейную неделю
Фото: Пресс-служба Музея Москвы

Первая в 2023 году познавательная акция «Московская музейная неделя» пройдет в столице с 9 по 15 января. Выставочные площадки — участники программы будут бесплатно принимать посетителей в определенные дни, у каждой он свой. Об этом в четверг, 5 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В прошлом году выставки в рамках Московской музейной недели посетили свыше 1,3 миллиона горожан и туристов. Больше всего гостей приняли музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Музей космонавтики, Музей Москвы, Дарвиновский музей, — заявила она.

По словам заместителя столичного мэра, в «Царицыне» представят выставку «В поисках народного искусства» о традициях разных регионов России. Посетители смогут посмотреть на украшенные разнообразными национальными орнаментами бытовые предметы, игрушки, посуду и другие вещи.

А музей-заповедник «Коломенское» выставляет в интерьерах дворца царя Алексея Михайловича шедевр авторства Михаила Врубеля — расписной керамический камин «Микула Селянинович и Вольга».

Московский музей современного искусства приглашает на выставку «Лики и лица: путешествия образов» об исследовании портретного жанра. Помимо образцов живописи, в экспозицию вошли скульптурные объекты и видеоинсталляции.

Фото: Пресс-служба Музея современного искусства
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Фото: Пресс-служба Музея современного искусства
Фото: Пресс-служба Музея современного искусства
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Фото: Пресс-служба Музея современного искусства

Также стало известно об открытии в начале 2023 года в ГМИИ выставки о французском и итальянском искусстве. Уточняется, что одна из выставок получит название «Италия XVII–XVIII веков. Эпоха барокко», она расположится в 17-м зале. Там гости смогут увидеть все шесть произведений Бернардо Беллотто.

Помимо этого, на Кузнецком мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» 26 декабря стартовала выставка дизайнерских елей. Всего на выставке представлено 15 дизайнерских деревьев.

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