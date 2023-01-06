Собянин рассказал о планах по вводу больниц и поликлиник в Москве в 2023 году

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Столичные власти в 2017-2018 годах объявили о планах построить более 10 современных больничных корпусов и 32 новые поликлиники, первые объекты медицинской программы начали выходить из стройки уже в 2020 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 6 января.

— Строительство новых стационаров и поликлиник позволит существенно улучшить качество и комфорт оказания медицинской помощи. Мы создадим прочный фундамент, на котором московское здравоохранение будет успешно развиваться на протяжении многих десятилетий, — сказал глава города.

Так, 2023 год должен стать прорывным с точки зрения ввода новых больниц и поликлиник, подчеркнул он. В Москве должны заработать новый комплекс ИКБ № 1, детский корпус многопрофильного клинического центра «Коммунарка», скоропомощные стационарные комплексы и поликлиники для детей.

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К 2025 году в столице заработает около 30 поликлиник, которые будут на 100 процентов соответствовать новому московскому стандарту, написал Собянин в личном блоге.

5 января Сергей Собянин подвел итоги по строительству в столице за 2022 год. По словам главы города, за прошедший год в Москве ввели в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 6,9 миллиона «квадратов» являются жильем.