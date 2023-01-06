Московские психологи советуют в Рождество прислушаться к себе

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В бесконечном потоке повседневных задач мы часто не обращаем внимания на свое состояние. Праздник Рождества Христова может быть поводом замедлиться, пересмотреть свою жизнь, отнестись к себе бережнее. О том, какие шаги для этого предпринять, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Анастасия Савушкина.

Рождество Христово – один из самых значимых праздников для многих людей по всему миру. У кого-то этот день ассоциируется с семейными традициями или посещением церкви, для других это еще один повод порадовать близких подарками. А есть те, кто считает Рождество обычным выходным. Но вне зависимости от приверженности религиозным канонам для большинства из нас праздник связан с чем-то светлым и чудесным.

— Проявление добрых чувств – любви, доверия, надежды, заботы, взаимопонимания – положительно влияет на физическое и психологическое состояние. Мы переживаем меньше стресса и как следствие менее подвержены обострению хронических заболеваний. И если для большинства из нас не составляет труда бережно относиться к другим, то заботиться о себе способен далеко не каждый. Атмосфера Рождества напоминает о том, что доброе отношение к самому себе позволяет сменить восприятие жизни: не критиковать себя чрезмерно, осознавать и принимать свое несовершенство, не подавлять негативные эмоции и не застревать в них, — рассказала психолог.

Научиться обращать внимание на свои потребности и желания, на тело и здоровье, как физическое, так и психологическое, на то, в каких отношениях мы находимся, может каждый. Сегодня есть отличный повод сделать для этого первый шаг.

Не критикуйте себя

Каждый допускал оплошности, был не прав, ошибался. Зачастую мы склонны винить себя без нужды. Однако такая стратегия вряд ли поможет измениться и стать лучше. А вот если проявить к себе сострадание, поддержать себя в трудный момент, то появится больше мотивации идти дальше, пробовать новое, исправлять то, что не получилось.

— Разрешите себе допускать ошибки и прощайте себя за них. В любом случае неудачи – лишь жизненный опыт, с помощью которого мы учимся, развиваемся и двигаемся вперед, — отметила специалист.

Замечайте успехи

Увидеть недостатки намного проще, чем обратить внимание на достижения. А ведь именно успехи, даже самые небольшие, придают уверенности и взращивают в нас внутренние опоры. Помогите им стать прочнее! Отличный способ – выделить время в конце дня и проанализировать, как он прошел: что удалось сделать, за что испытываете гордость, в чем совершили свой личный прорыв. Мало эти успехи отметить, важно за них себя похвалить и поблагодарить.

Будьте собой

Для повышения и сохранения самооценки нужно осознать – наша ценность не зависит от конкретных достижений и покоренных вершин. Нам не обязательно быть идеальным работником, супругом или родителем.

Важна адекватная оценка себя в разных ролях и признание того факта, что мы бываем разные: что-то получается лучше, что-то хуже, но это не делает нас плохими и не лишает права и возможности расти, развиваться.

Смотрите на ситуацию шире

Любое событие в жизни имеет как позитивную, так и негативную сторону. Почти все происходящее можно расценить с позиции пользы. Заметить это бывает очень сложно, однако способность разглядеть разные грани ситуаций, отношений, проблем или своего же успеха дает больше возможностей для маневра, привносит в жизнь творчество и спонтанность.

Заботьтесь о себе

В детстве о нас заботились родители: давали малиновое варенье, если болело горло, утешали, когда случались неприятности. Взрослея, мы словно забываем о добром отношении к себе и действуем совершенно иначе: больше требуем от себя, строже спрашиваем, хотя именно внимание и поддержка помогают увереннее идти к намеченным целям.

— Важно признать свои потребности и желания, быть внимательнее к себе, прислушаться к изменениям в своем физическом состоянии и настроении. Другими словами, заботиться о себе и быть бережнее, — добавила Анастасия Савушкина.