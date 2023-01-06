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Российским автовладельцам напомнили о новых законах в 2023 году

Полина Долганова
Общество
Российским автовладельцам напомнили о новых законах в 2023 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В 2023 году в России вступит в силу ряд новых правил для разных категорий автомобилистов.

Так, например, с 1 января в силу вступили новые ставки государственных пошлин. Теперь за оформление изменений в конструкцию машины необходимо будет заплатить тысячу рублей.

В такую же сумму оценивается пошлина за выдачу дубликатов утерянных документов на транспортное средство. С 1 марта в стране также начнут действовать поправки в правила дорожного движения, которые касаются средств индивидуальной мобильности.

Например, гражданам старше 14 лет будет разрешено ездить на электросамокатах по правому краю дороги и велосипедным полосам на скорости не более 25 километров в час.

Кроме того, с 1 сентября в России вступит в силу закон, который будет регламентировать деятельность такси. Водители с судимостью за убийство и изнасилование не смогут выполнять заказы.

При этом таксистами смогут стать самозанятые без открытия ИП, сообщает газета «Известия».

До этого в страховой компании ВСК напомнили, что компенсация половины стоимости полиса ОСАГО положена для автомобилей, которые были выделены соцзащитой для инвалидов или их законных представителей по медпоказаниям.

Транспорт ПДД Автомобили Законы Россия
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