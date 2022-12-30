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Россиянам рассказали, кому положена страховка ОСАГО в полцены

Юлия Курганова
Общество
Россиянам рассказали, кому положена страховка ОСАГО в полцены
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Компенсация половины стоимости полиса ОСАГО положена для автомобилей, которые были выделены соцзащитой для инвалидов или их законных представителей по медпоказаниям. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании ВСК.

Отмечается, что полис сначала необходимо оплатить полностью, потом половина его стоимости вернется из Пенсионного фонда в виде компенсации. Льготу можно получить только на одну машину, в договоре ОСАГО должны быть указаны сам инвалид или его законный представители и еще не более двух водителей.

Оформить льготу можно через Пенсионный фонд, нужно подать заявление и дополнительные документы. Можно получить компенсацию в беззаявительном порядке, если полис был оформлен после 1 января 2022 года и соблюдены некоторые другие условия, сообщает агентство «Прайм».

Вычислять автомобилистов без ОСАГО на российских дорогах по камерам — это хорошая идея. Такая мера защищает самих водителей. Ведь в случае ДТП они должны получать возмещение от страховой компании виновника аварии. Об этом рассказал автоэксперт Роман Гуляев.

Страхование ОСАГО Инвалидность Льготы
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