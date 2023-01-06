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Работы по благоустройству восьми улиц Москвы завершились на 80 процентов

Полина Долганова
Город
Работы по благоустройству восьми улиц Москвы завершились на 80 процентов
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Работы по благоустройству восьми улиц в формате «От дома до дома» завершены на 80 процентов. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что формат «От дома до дома» является одной из важнейших частей городской программы «Мой район», в рамках которой в столице создаются комфортные условия для жизни москвичей.

Работы в указанном формате предусматривают благоустройство территории от фасада дома на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне.

В настоящее время специалисты ведут работы на улицах Братиславской, Краснодонской, Зеленодольской, Академика Скрябина, Кастанаевской, Армавирской, а также на участках Дмитровского шоссе и Новоясеневского проспекта.

Благоустройство указанных улиц планируется завершить в 2023 году, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Бирюков рассказал, что специалисты столичного Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы.

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