Городские службы Москвы продолжат работу в усиленном режиме на Рождество
Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Организована круглосуточная работа штаба Комплекса городского хозяйства, дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — сказал представитель мэрии.
Системы жизнеобеспечения работают штатно и в соответствии с регламентами, подчеркнул он. Помимо этого, был усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур.
Особое внимание, как подчеркивается, уделено уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Так, в состоянии повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.
Кроме того, на период каникул сформированы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад и подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения.
До этого Бирюков сообщил, что все городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур.
С 6 по 10 января в Москве ожидается аномально низкая температура. Так, до 9 января температура воздуха может опуститься до минус 27 градусов.