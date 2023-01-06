Городские службы Москвы продолжат работу в усиленном режиме на Рождество

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Организована круглосуточная работа штаба Комплекса городского хозяйства, дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — сказал представитель мэрии.

Системы жизнеобеспечения работают штатно и в соответствии с регламентами, подчеркнул он. Помимо этого, был усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур.

Особое внимание, как подчеркивается, уделено уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Так, в состоянии повышенной готовности находятся почти 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.

Кроме того, на период каникул сформированы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад и подготовлены 1,8 тысячи источников энергоснабжения.

До этого Бирюков сообщил, что все городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур.

С 6 по 10 января в Москве ожидается аномально низкая температура. Так, до 9 января температура воздуха может опуститься до минус 27 градусов.