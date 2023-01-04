Городские службы Москвы готовы к работе при низких температурах

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Все городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низких температур. Об этом в среду, 4 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Резервы системы теплоснабжения столицы позволяют оперативно реагировать на погодные изменения и регулировать подачу тепла. Городские службы заблаговременно поднимают температуру теплоносителя, корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, с 6 по 10 января в Москве ожидается аномально низкая температура. Так, до 9 января температура воздуха может опуститься вплоть до минус 27 градусов.

Управляющим организациям уже дано поручение провести дополнительную проверку закрытия теплового контура многоквартирных домов. А городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Бирюков подчеркнул, что сейчас в Москве организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. К реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице с 6 по 10 января прогнозируются морозы до 29 градусов, что может стать самой холодной пятидневкой в этом веке. Он отметил, что до этого Москву ожидает комфортная температура — минус 2–6 градусов.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что 5 января температура «достигнет минимума» — минус 10–12 градусов. Однако в ночь с 6 на 7 января в городе вновь прогнозируется повышение температуры.