Ефимов: Около 20 компаний ОЭЗ «Технополис «Москва» вошло в кластер электромобилестроения

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Порядка 20 компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» вошло в состав межотраслевого кластера электромобилестроения. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В настоящий момент межотраслевой кластер электромобилестроения объединяет почти 40 компаний. Около 20 из них размещены на территории столичной особой экономической зоны. Эти предприятия уже включились в работу над созданием отечественных электромобилей, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент проводятся переговоры по привлечению дополнительных предприятий сферы электромобилестроения на площадки ОЭЗ. Помимо этого, город планирует провести конкурс, в рамках которого появится завод по производству батарей для электротранспорта Москвы и автомобилей «Москвич».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что компаниям, которые вошли в состав кластера, предстоит заняться разработкой новых платформ для электромобилей. Например, специальной техники.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в 2022 году Москва выделила 382 земельных участка для строительства объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы. По его словам, суммарная площадь земли составила 384 гектара.