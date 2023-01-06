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Около 20 тысяч москвичей посетили в 2022 году тренинги центра «Моя работа»

Полина Долганова
Город
Около 20 тысяч москвичей посетили в 2022 году тренинги центра «Моя работа»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Около 20 тысяч москвичей посетили в 2022 году тренинги центра занятости населения «Моя работа». Об этом сообщил директор центра Андрей Тарасов.

Самыми популярными среди горожан стали мероприятия, посвященные навыкам составления резюме и самопрезентации в ходе собеседования.

Тарасов уточнил, что всего в центре «Моя работа» насчитывается 20 тематических интерактивных мероприятий, среди которых можно выделить тренинги об актуальных трендах на трудовом рынке.

Он добавил, что за период с января по декабрь 2022 года свыше 19 тысяч жителей Москвы смогли развить гибкие навыки и повысить конкурентоспособность на рынке соискателей.

Всего за прошлый год центр занятости провел более 1,4 тысячи мастер-классов по трудоустройству, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Почти 100 тысяч человек нашли работу при поддержке московской службы занятости в 2022 году. О том, какие сервисы предлагает центр занятости населения «Моя работа» для быстрого и эффективного трудоустройства горожан и чем он может помочь каждому конкретному соискателю, рассказал первый заместитель директора центра Роман Никитин.

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